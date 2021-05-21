Кирьяков открыл в Орле футбольную школу «Динамо»

Она заработала на базе детской футбольной школы «Каток»

В Орле 20 мая открылась футбольная школа «Динамо», говорится в сообщении, поступившем в редакцию. Почетным гостем на открытии стал бывший нападающий сборной России по футболу, экс-главный тренер ФК «Орел» Сергей Кирьяков.

Орловская футбольная школа «Динамо» будет работать на базе детской футбольной школы «Каток». Проект открыли в рамках развития франшизы ФК «Динамо» и академии имени Льва Яшина.

«Орел для меня родной город, я здесь родился и воспитывался и для меня большая честь, как для динамовца, вместе с вами открыть футбольную школу с большим именем «Динамо». Желаю всем вам с гордостью носить на своей груди литеру «Д». Чтите традиции, которые были заложены почти сто лет назад. Помните имена людей, которые их закладывали и следовали им. За этот клуб выступало много легендарных футболистов, но, конечно, среди всех выделяется великий вратарь Лев Яшин. Его имя носит главная академия «Динамо» в Москве. При усердных занятиях у каждого из вас есть шанс пополнить ее ряды. Я много лет выступал в рядах московского «Динамо» и очень рад, что школы «Динамо» вновь открываются по всей стране», — сказал Кирьяков на открытии.

Самые талантливые воспитанники школы будут иметь возможность переехать в Москву и продолжить занятия в главной академии «Динамо», а в будущем пополнить ряды «Динамо-2» и основной команды бело-голубых.

ИА «Орелград»