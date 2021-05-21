В Орле арестанта накажут за атаку на надзирателя

Уголовное дело передали в суд

Следственный комитет передал в суд уголовное дело против жителя Орла. Его обвиняют по довольно редкой статье — «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

Инцидент произошел 20 января 2021 года. Обвиняемый сидел в СИЗО за совершение преступлений против собственности. «На почве неприязненных отношений» он атаковал младшего инспектора СИЗО, который был при исполнении.

«Следствием выполнен значительный объем следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления», — подчеркнули в СК.

ИА «Орелград»