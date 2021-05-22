Деревья и кустарники под Орлом не вписались в рамки закона

Растения оказались виноваты в том, что растут возле птичника.

В Орловской области сотрудники Территориального управления Россельхознадзора привлекли к административной ответственности частное птицеводческое предприятие, проверка которого, как сообщили в этом ведомстве, была проведена в соответствии с поручением зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко. Проверка была внеплановой, а целью проверяющих было выяснить, в каких условиях в хозяйстве содержится и разводится птица.

Сообщается, что инспекторами были «обнаружены множественные нарушения ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках)». В ТУ Россельхознадзора привели целый перечень таких нарушений. Например, к их числу инспекторы отнесли «плохой» забор — территория предприятия огорожена не полностью, что «не обеспечивает защиту от непреднамеренного проникновения посторонних».

Кроме того, было установлено, что «на территории имеются деревья и кустарники». По мнению проверяющих, это позволяет дикой птице гнездиться в непосредственной близости от птичников. В список нарушений также были включены отсутствие маркировки типов внутрихозяйственных дорог, слишком маленькие дезковрики на входах в птичники, отсутствие сеток на окнах и спецодежды у персонала, а также отсутствие ежемесячного исследования питьевой воды на микробиологические показатели. За все это юридическое лицо и было привлечено к административной ответственности.

ИА «Орелград»