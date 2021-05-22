Орловская область попросит Минюст отменить законы СССР

В Орле чиновникам вновь предписали искать устаревшие советские законы.

Правительство Орловской области утвердило региональный план реализации мероприятий по проведению инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство Российской Федерации. План также предусматривает проведение работы по признанию указанных актов недействующими на территории России. Заниматься этим поручено органам исполнительной сласти специальной компетенции.

То есть сотрудники всех департаментов областной администрации в течение 2021 года должны будут изучать различные нормативные акты времен СССР, каждый по своему профилю, и искать морально устаревшие законы, а также те законы и акты, который еще не отменены, но вступают в противоречие с действующими законами РФ.

План включает в себя несколько пунктов. Так, им предусмотрено круглогодичной проведение правовой экспертизы правовых актов СССР и РСФСР «на предмет необходимости их инкорпорации в законодательство Российской Федерации». На основании экспертиз департаменты будут готовить предложения о включении сомнительных документов в соответствующий перечень, который затем будет отправлен в Москву.

Все эти предложения будут проходить через главное правовое управление администрации губернатора и правительства Орловской области. Заключительным пунктом плана станет подготовка и направление в Министерство юстиции РФ предложений к докладу президенту о результатах работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР за 2021 год.

ИА «Орелград»