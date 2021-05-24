Орловский полицейский отсидит 11 лет за раскрытие несуществующего преступления

Его признали виновным в передаче наркотиков своему знакомому, а затем их «изъятии»

Орловский областной суд оставил без изменения приговор бывшему полицейскому из отдела контроля за оборотом наркотиков, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Правоохранитель получил 11 лет колонии строгого режима.

По данным следствия, осужденный предложил своему знакомому сделать вид, что тот хранит дома наркотики. Затем полицейский должен был «найти» их. Правоохранитель пообещал товарищу наказание, не связанное с лишением свободы. Затем осужденный передал знакомому 1,18 грамма наркотиков и «изъял» их.

Урицкий районный суд признал полицейского виновным по трём статьям УК РФ. После апелляции орловский областной суд оставил приговор без изменений.

Теперь экс-полицейский проведёт 11 лет в колонии строгого режима. Он также не сможет в течение трёх лет работать в правоохранительных органах. Приговор вступил в законную силу.

ИА «Орелград»