В Орле ВАЗ протаранил «Патриот» и бетонный блок

Водитель легковушки получил травмы

В Орле автомобиль ВАЗ-2112 врезался в «УАЗ Патриот», после чего протаранил бетонный блок. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 22 мая в 7.45 на улице Раздольной. «Двенадцатая» ехала в сторону северного подъезда к Орлу и напротив дома №105 врезалась в «Патриот». Внедорожник ехал впереди в том же направлении и собирался поворачивать налево. После удара ВАЗ врезался еще и в бетонный блок.

В результате ДТП пострадал 53-летний водитель «двенадцатой». Его госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка.

ИА «Орелград»