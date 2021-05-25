Под Орлом осудили морфиниста

Житель Ливен был задержан с поличным сотрудниками полиции.

Приговор по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении наркотических средств вынес Ливенский районный суд Орловской области. Дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку обвиняемый полностью признал вину. Было установлено, что преступление он совершил в июле 2020 года. Около шести часов утра молодой человек отправился на окраину, где заранее присмотрел участок с произрастающими на нем растениями рода Рараvеr.

Так на латыни называется мак – растение, содержащее в своем составе наркотическое средство морфин. Мужчина позже на следствии рассказал, что с целью личного употребления сорвал 15 растений, которые сложил в принесенный с собой пакет, а затем спрятал в рюкзак. Задержали его три часа спустя на улице сотрудники полиции, проводившие оперативно-розыскное мероприятие. Всего у морфиниста было изъято 29,9 грамма наркотического средства.

На целый месяц по решению суда молодого человека направляли в психиатрическую больницу для проведения экспертизы. После этого был вынесен приговор. Ливенца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ, и назначили ему наказание в виде обязательных работ сроком на 320 часов.