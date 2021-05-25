В Ливнах назвали условия спасения разоряющихся МУПов

Власти поддержат муниципальные предприятия субсидиями.

Администрация райцентра Ливны утвердила порядок предоставления финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям города. Речь идет о субсидиях, предназначенных для погашения денежных обязательств, обязательных платежей и восстановления платежеспособности МУПов. Также утвержден порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных для их предоставления.

Как следует из документа, основная цель такой поддержки — предупреждение банкротства муниципальных предприятий и оперативное восстановление их платежеспособности. При этом приоритетным направлением будет выдача зарплаты работникам предприятий. На это, в первую очередь, должны направляться бюджетные субсидии. Выдавать их планируется из казны города на безвозмездной и безвозвратной основе, но субсидии будут строго целевыми.

МУПы сами должны подавать заявки на финансовую помощь. Однако они должны соответствовать обязательным требованиям. Одним из них является наличие просроченной свыше трех месяцев задолженности по денежным обязательствам, оплате труда работников или по обязательным платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды. При этом у МУПа не должно быть просроченной задолженности по возврату в бюджет города субсидий и бюджетных инвестиций.

Кроме того, предприятие не должно находиться в стадии реорганизации или ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, а его деятельность не должна быть приостановлена. При принятии решения о выдаче субсидии чиновники мэрии проверят реестр дисквалифицированных лиц. Если в нем найдутся сведения о дисквалифицированных руководителе или главном бухгалтере МУПа, субсидию предприятие не получит.

ИА «Орелград»