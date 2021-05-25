В Орловской области каждый шестой клещ является инфицированным

В регионе огласили данные о количестве инфицированных членистоногих.

В текущем году в Орловской области специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии исследовали уже 226 клещей, снятых с людей. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Анализ показал, что 16,8 процента обследованных членистоногих инфицированы возбудителями боррелиоза – опасного заболевания, которое у человека может протекать в достаточно тяжелой форме. В прошлом году на аналогичную дату количество инфицированных клещей составляло 19,1 процента от общего числе исследованных.

«В настоящее время ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» и БУЗ Орловской области «Орловская дезинфекционная станция» проводятся рекогносцировочные обследования и противоклещевые обработки территорий», — пояснили в управлении Роспотребнадзора.

Также сообщается, что случаи укусов клещами людей зафиксированы на территории 18 муниципальных образований Орловской области. В медицинские организации обратилось 226 пострадавших граждан. В 82 случаях жертвами атак клещей стали дети. Случаев заболевания иксодовым боррелиозом не зарегистрировано. По сравнению с прошлым годом количество граждан, обратившихся по поводу присасывания клещами, снизилось в 1,4 раза.

ИА «Орелград»