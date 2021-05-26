Опасных орловских цыплят поставили в больницы и соццентры трех регионов

В Орловской области к административной ответственности привлечен недобросовестный производитель.

Как сообщили в Территориальном управлении Россельхознадзора, одна из орловских птицефабрик попалась на грубом нарушении норм законодательства. В ТУ Россельхознадзора пояснили, что через систему раннего оповещения «Сирано» поступило четыре срочных отчета о выявлении не отвечающей ветеринарно-санитарным нормам и требованиям продукции орловского предприятия.

Остатки лекарственных средств кокцидиостатиков (динитрокарбонилид) были обнаружены при исследовании проб, отобранных от тушек цыплят-бройлеров в Брянской областной психиатрической больнице №1, Центре социального обслуживания населения Ливенского района и Комплексном центре социального обслуживания населения Новосильского района. Поставлена продукция туда была с одного и того же предприятия Орловской области.

Еще один тревожный сигнал поступил из Тверской области. Там пробы были отобраны от орловских цыплят, поставленных в Городскую клиническую больницу № 6. В продукции была обнаружена сальмонелла (salmonella spp). Отмечается, что отбор проб был произведен сотрудниками территориальных управлений Россельхознадзора, а исследовались они в аккредитованных лабораториях.

На производителя был составлен административный протокол. Дело было рассмотрено в арбитражном суде, который вынес птицефабрике наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей. В ТУ Россельхознадзора подчеркнули, что данный производитель уже привлекался за аналогичные нарушения к административной ответственности.

ИА «Орелград»