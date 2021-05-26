Орловец поджёг жену и зарезал знакомого

За это проведёт 15 лет в колонии особого режима

В Орловской области ранее судимого 61-летнего жителя Мценского района приговорили к 15 годам колонии особого режима за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в марте 2020 года осужденный пил алкоголь со своей женой. Они поругались, и мужчина облил супругу бензином, после чего поджёг её. Женщина получила тяжёлые ожоги 20% тела.

Уже в июле 2020-го фигурант пил со своим знакомым. Мужчины поссорились, и осужденный избил знакомого, а потом ударил его ножом в шею и в грудь. Пострадавший умер в больнице.

Мценский райсуд назначил убийце 15 лет колонии строгого режима. После освобождения мужчине ограничат свободу ещё на 2 года.

ИА «Орелград»