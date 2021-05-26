В Орле усиленно вывозят мусор

На это выделена дополнительная техника

В Орле «Зелёная роща» взялась за усиленный вывоз мусора, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Для этого выделена дополнительная техника.

Регоператор сообщил, что особое внимание сейчас уделяют Заводскому и Железнодорожному районам города – там скопилось больше всего мусора. Часть отходов перенаправили на утилизацию в Урицкий район.

В «Зелёной роще» подчеркнули, что за последние три дня вывезли больше 2000 тонн мусора. Сейчас информацию о перенакоплении отходов направляют перевозчикам.

Напомним, 21 мая «Зелёная роща» обвинила мусоросортировочный завод «ЭкоСити» в проблемах с вывозом мусора. По мнению руководства регоператора, завод не справляется с переработкой мусора из-за желания его владельца сохранить монополию на сортировку отходов.

ИА «Орелград»