Количество умерших от COVID-19 орловцев перевалило за 650

За день скончались ещё трое

За сутки в Орловской области от COVID-19 умерли трое орловцев, сообщили в оперштабе по коронавирусу. Количество смертей от коронавируса в регионе достигло 652.

Вместе с тем выявлено 47 новых случаев заболевания. При этом 58 человек выздоровело. Всего за время пандемии коронавирусом на Орловщине заболели 35 468 человек, из них 33 697 побороли недуг.

В целом по России к 27 мая подтвердилось 9039 новых случаев COVID-19. За время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 5 035 207 человек. Из них 4 651 849 выздоровели, 120 002 умерли.

ИА «Орелград»