Проблемы орловского здравоохранения обсудили на круглом столе

Мероприятие инициировал областной совет

В Орле состоялось заседание круглого стола, посвященное проблемам регионального здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба облсовета, который и инициировал собрание.

Участники захотели «выработать портрет идеального руководителя в сфере здравоохранения», заявил председатель комитета облсовета по медицине Анатолий Крючков. Он также выразил желание разобраться в бедах орловского здравоохранения.

«Проблемы орловской медицины очевидны и мы достаточно долго и неоднократно их обсуждали. Частично они решаются, но некоторые до сих пор стоят очень остро. В первую очередь — это кадры в системе здравоохранения. Именно они вызывают наибольшее недоумение у некоторых наших жителей и медицинского сообщества. Вторая проблема — смертность. Показатели смертности в Орловской области за первый квартал этого года — пугающие. И причина увеличения смертности населения не всегда обусловлена коронавирусом, но также связана и с медицинским аспектом. Третья — сельская медицина. Все мы знаем, что она находится в достаточно сложном положении. Транспортная доступность людей в сельской местности к медицинским учреждениям, лекарственное обеспечение и закупка лекарственных препаратов — это те проблемы, которые требуют от нас неотложных решений. Далее — платные медицинские услуги. Эти и многие другие вопросы необходимо не просто обсудить, но и выработать по ним конкретные предложения, а областной Совет возьмёт их воплощение на свой контроль», — сказал первый вице-спикер парламента Михаил Вдовин.

Напомним, на заседании выступил и советник ректора ОГУ по медицине Константин Бобраков. Публикация по итогам его речи была похожа на программу. Источники утверждают, что Бобраков станет следующим руководителем департамента здравоохранения Орловской области.

ИА «Орелград»