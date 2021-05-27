На пост главы орловского облздрава претендует Константин Бобраков

Он уже возглавлял департамент здравоохранения несколько лет назад — причем в статусе фигуранта уголовного дела

Главой департамента здравоохранения Орловской области в ближайшем будущем может стать советник ректора ОГУ Константин Бобраков. Об этом сообщили издание «Орелтаймс» и анонимный Telegram-канал «Политика в Орле».

Накануне Бобраков принял участие в заседании круглого стола, посвященного проблемам здравоохранения Орловской области. По итогам встречи издание «Орловские новости» выпустило материал о докладе Бобракова, который больше похож на программную статью. Советник ректора ОГУ в числе прочего предложил создать «экспертно-консультативный орган по вопросам здравоохранения», а также порассуждал об информатизации, охране психического здоровья, офисах врачей общей практики, наставничестве для молодых специалистов и других вопросах.

Константин Бобраков в начале 2010-х годов был заместителем руководителя облздрава. В этой должности чиновник стал фигурантом уголовного дела о поставках медицинского оборудования в два учреждения Орла. По версии следствия, Бобраков подписал документы о перечислении подрядчику 28 млн рублей, хотя оборудование не смонтировали и не ввели в эксплуатацию.

Уголовное дело не помешало Бобракову в 2013 году стать и. о. руководителя департамента здравоохранения. На этом посту он сменил Алексея Медведева. Вскоре дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

В начале 2015 года Бобраков уступил пост главы облздрава Павлу Сурмиевичу и возглавил психиатрическую больницу. Там тоже не обошлось без скандала — медики написали в СМИ письмо, где выразили несогласие с политикой начальника. В середине 2016 года Бобраков ушел из психбольницы и стал заместителем главврача НКМЦ им. Круглой.

В ОГУ Бобраков занимает пост советника при ректорате по медицинской научно-образовательной деятельности. Также он значится доцентом кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены.

Прежний глава облздрава Иван Залогин был задержан в апреле 2021 года по делу о создании препятствий бизнесу и превышении должностных полномочий. Сейчас он находится под домашним арестом. В мае Залогина отправили в отставку, причем сам увольняться он не хотел.

Прокуратура и ФСБ установили, что компания «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратилось в облздрав за лицензией. Залогин отказал фирме, однако выдал лицензию другой компании, которая заявила почти такие же условия, как и «Нефрос-Калуга». Арбитражный суд признал отказ Залогина недействительным. По делу проходит также неназванный подчиненный Залогина, который внес в акт проверки «Нефрос-Калуги» формальные нарушения.

ИА «Орелград»