Станцию «скорой» в Орле внезапно проверили

В медучреждении были выявлены нарушения трудового законодательства.

Государственная инспекция труда в Орловской области провела внеплановую проверку «Станции скорой медицинской помощи», расположенную в областной столице. Поводом для проверки стало, видимо, заявление одного из работников, который посчитал, что ему неправильно рассчитали отпускные. В целом, данный факт нашел подтверждение.

Напомним, в прошлом году постановлением правительства РФ были введены стимулирующие выплаты для медиков, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и людям из групп риска заражения этой инфекцией. Выплаты положены из бюджета за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Другим постановлением правительства РФ, изданным в 2020 году, определено, что данные стимулирующие выплаты включаются в расчет среднего заработка, сохраняемого за работниками на время ежегодного отпуска и в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. Кроме того, существует статья 139 Трудового кодекса РФ. Она гласит, что для расчета средней зарплаты учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя независимо от источников этих выплат.

Между тем, как сообщает Государственная инспекция труда, в проверенном медучреждении были выявлены нарушения требований статьи 139 ТК РФ: при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам не были приняты в расчет стимулирующие выплаты. Судя по информации Госинспекции, как минимум одному работнику при расчете отпускных не учли стимулирующие выплаты, полученные им примерно за полгода работы в 2020 году.

«БУЗ ОО «Станция скорой медицинской помощи» выдано предписание об устранении выявленного нарушения», — заявили в Госинспекции труда.

ИА «Орелград»