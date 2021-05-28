Еще 48 орловцев заразились коронавирусом, трое умерли

Также за сутки в регионе выздоровели 55 пациентов

За прошедшие сутки в Орловской области подтвердились 48 новых случаев коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число больных достигло 35 516.

Вместе с тем за день скончались три пациента с COVID-19, количество жертв с начала пандемии выросло до 655. Выздоровели 33 752 человека (55 за сутки).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 5 044 459 (+9252). Скончались 120 406 (+404). Выздоровели 4 661 234 (+9385).

ИА «Орелград»