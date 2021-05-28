Орловскому правительству предложили финансировать охрану школ

28.5.2021 | 20:14 Новости, Общество

С предложением выступил первый зампред облсовета Михаил Вдовин

Первый зампред орловского облсовета Михаил Вдовин предложил орловскому правительству финансировать охрану школ. Об этом он написал в соцсетях.

«Считаю, что безопасность детей должна финансироваться за счет бюджета, а не за счет родителей!», – подчеркнул Вдовин.

Кроме того, он предложил проанализировать проблемы в системе безопасности школ, разблокировать счета образовательных учреждений, выделить дополнительные деньги на системы видеонаблюдения и повысить зарплату сторожам.

Вдовин подчеркнул, что его коллеги единогласно поддержали предложенные меры.

О проблемах безопасности школ заговорили после трагедии 11 мая в Казани. В тот день ученик школы №175 устроил стрельбу в учреждении. В результате нападения погибли семь детей и двое взрослых, более 20 человек получили ранения. По данным СМИ, в школе не было охраны.

Ранее для предупреждения подобных случаев в орловской Росгвардии предложили создать базу молодых владельцев оружия.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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