В усадьбе Тургенева под Орлом дадут спектакль в честь Полины Виардо

Спектакль будет сыгран на открытой сцене музея «Спасское-Лутовиново».

Как сообщили в Государственном мемориальном и природном музее-заповеднике Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново», 26 июня посетителей ожидает приятный сюрприз. На этот день запланирован показ литературно-музыкального спектакля «Как хороши, как свежи были розы». На открытой сцене музея-заповедника сыграют известная ведущая и актриса Сати Спивакова, актер Владимир Кошевой и пианист Алексей Гориболь.

«В основе постановки — сценарий режиссера Сергея Соловьева «Метафизика любви», когда-то написанный для Татьяны Друбич и Олега Янковского, — рассказали организаторы. — Гостям Спасского-Лутовинова будет представлена история сложных отношений Ивана Тургенева и французской певицы Полины Виардо. На сцене прозвучат отрывки из произведений и писем писателя в музыкальном сопровождении».

В свое время Полина Виардо была очень популярна. Она родилась в 1821 году в Париже. Мадам Виардо гастролировала по всей Европе. Считается, что Иван Тургенев был ее близким другом. Виардо была автором романсов и комических опер на либретто знаменитого уроженца Орловщины. Супруг Полины Виардо переводил произведения Тургенева на французский язык.

В музее добавили, что спектакль включен в программу Всероссийского Тургеневского праздника и станет первым в череде мероприятий российско-французского фестиваля «Больше, чем любовь», посвященного 200-летию Полины Виардо. Начало спектакля «Как хороши, как свежи были розы» намечено в 16 часов.

ИА «Орелград»