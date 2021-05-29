В Орле правоохранители проверят закупки медоборудования

Нацпроект «Здравоохранение» в Орле исполняют с грубыми нарушениями.

Контрольно-счетная палата Орловской области представила депутатам облсовета результаты проведенного анализа закупок товаров (работ, услуг), осуществленных в рамках национальных проектов. Особое внимание привлекло исполнение нацпроекта «Здравоохранение». В ходе его проверки были отмечены признаки ограничения конкуренции и нарушения при обосновании начальной максимальной цены контракта (НМЦК).

В ходе сравнительного анализа средних закупочных цен приобретенных товаров было установлено, что на отдельные товары они на 7-80 процентов превышают цены на рынке. В КСП считают, что «заказчиками не исследовалось ценообразование на рынке соответствующих групп товаров, что привело к значительной разнице в стоимости закупки идентичных товаров в рамках заключенных в один период времени договоров». В результате не был обеспечен принцип эффективности использования бюджетных средств.

Аудиторы в своем отчете приводят конкретные примеры. Так, Орловский онкологический диспансер заключил контракт с ИП на поставку аппаратов для искусственной вентиляции легких на сумму 10,218 миллиона рублей – по 2,554 миллиона рублей за 1 штуку. В том же периоде у того же поставщика Орловская областная клиническая больница закупила аналогичное оборудование по 2,2 миллиона рублей за 1 штуку. Разница в цене сложилась в размере 1,4 миллиона рублей.

Наибольшая разница в цене относительно цен на рынке сложилась при совместной закупке (Больница скорой медицинской помощи им. Семашко и Мценская ЦРБ) ультразвуковой системы. Она составила 8,589 миллиона рублей, или 26 процентов от цены контракта. При этом заказчиками контракты были заключены без конкурентных торгов с единственным поставщиком — индивидуальным предпринимателем.

Орловский онкологический диспансер по результатам закупки заключил контракт с этим же ИП на поставку роботизированной системы гистологической и иммуногистохимической диагностики на сумму 60,45 миллиона рублей. По подсчетам КСП, при этом разница в цене закупки относительно цены на рынке составила 16,426 миллиона рублей, или 27 процентов от цены контракта.

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в марте 2020 года были заключены договоры с ПАО «Орелтекмаш» с общей ценой 97,857 миллиона рублей – это была закупка фельдшерско-акушерских пунктов по цене 3,374 миллиона рублей за штуку. При этом в июле 2020 года по аналогичному предмету закупки были заключены договоры с ООО «БизнесСтройКомплекс» с ценой 39,9 миллиона рублей. В данном случае цена одного аналогичного ФАП составила 3,99 миллиона рублей, то есть конечная разница в ценах по указанным договорам составила 6,2 миллиона рублей.

В соответствии с заключенными Контрольно-счетной палатой соглашениями о сотрудничестве материалы данного экспертно-аналитического мероприятия направлены в прокуратуру Орловской области и правоохранительные органы.

ИА «Орелград»