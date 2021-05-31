Под Орлом водитель сбил мужчину и скрылся

31.5.2021 | 9:57 Новости, Происшествия

Пешеход получил травмы

В Орловской области автомобиль сбил 42-летнего мужчину, после чего водитель уехал с места происшествия, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 29 мая в 23.57 на улице Данкова во Мценске. Установлено, что пешеход шел по улице в сторону улицы Ленина. В этот момент напротив дома №1 его сбил автомобиль, марка которого до сих пор неизвестна. После ДТП водитель скрылся с места.

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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