Под Орлом водитель сбил мужчину и скрылся

Пешеход получил травмы

В Орловской области автомобиль сбил 42-летнего мужчину, после чего водитель уехал с места происшествия, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 29 мая в 23.57 на улице Данкова во Мценске. Установлено, что пешеход шел по улице в сторону улицы Ленина. В этот момент напротив дома №1 его сбил автомобиль, марка которого до сих пор неизвестна. После ДТП водитель скрылся с места.

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения», — указано в сводке.

ИА «Орелград»