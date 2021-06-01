Дело о краже зерна с орловской хлебной базы передали в суд

1.6.2021 | 11:35 Новости, Общество

Ущерб оценивается в 295 млн рублей

В Орловской области в суд передали уголовное дело о растрате почти на 295 млн рублей. Оно касается кражи зерна с «Орловской хлебной базы №36», сообщили в прокуратуре и Следственном комитете региона.

По версии следствия, преступная группа из четырех человек в 2016–2018 годах вывезла с базы более 34,3 тыс. тонн зерна пшеницы и ячменя, которое находилось на хранении. Предприятие держало зерно компаний «ОЗК», «Орел Нобель-Агро», «Гленкор Агро Черноземье», «АК АСТ Компани М», «Осколнефтеснаб». Кому достались украденные ресурсы, неизвестно.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, и оно направлено в суд.

ИА «Орелград»

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