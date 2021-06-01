Под Орлом при пожаре погиб 38-летний мужчина

1.6.2021 | 9:37 Важное, Новости, Происшествия

Причина трагедии пока неизвестна

В ночь на 1 июня при пожаре в Орловской области погиб 38-летний мужчина, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Сигнал о происшествии поступил 1 июня в 3.34 из поселка Морозовский Свердловского района. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри, а кровля уже обрушилась. В здании спасатели обнаружили тело мужчины.

«Пожарными спасен рядом стоящий жилой дом, гараж с автомобилем внутри и 2 автомобиля, находящиеся во дворе дома. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются», — говорится в сводке.

ИА «Орелград»

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