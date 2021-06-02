Брошенного об пол матерью ребенка госпитализировали в НКМЦ

Его жизни и здоровью ничто не угрожает, подчеркнули в СК

Следственный комитет опубликовал подробности проверки, которую начали после публикации в видео в соцсетях. Напомним, на кадрах видно, как девушка достает из детской кровати плачущего ребенка, после чего трясет и бросает об пол.

В СК установили, что инцидент произошел в Заводском районе Орла. После изъятия у матери мальчика, которому 1 год и 8 месяцев, госпитализировали в НКМЦ им. З.И. Круглой. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

«Следователями и криминалистами проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки следствием будет дана правовая оценка действиям матери ребенка, а также действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят рассматриваемые вопросы», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»