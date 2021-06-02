В Орле из-за видео с ребенком возбудили три уголовных дела

2.6.2021 | 17:41 Новости, Общество

Два из них завели на мать ребенка

Прокуратура Орловской области завела три уголовных дела из-за видео, на котором мать бросает на пол маленького мальчика, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточним, речь идет о ролике, который распространился в соцсетях. На кадрах видно, как девушка вытаскивает плачущего сына из кроватки и, держа за руки, трясет над полом. После этого она поднимает его и отпускает руки. Ребенок падает и начинает плакать еще сильнее.

В отношении 22-летней матери пострадавшего ребенка возбудили два уголовных дела – «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Дело о халатности также завели на органы опеки. По мнению прокуратуры, те не исполняли свои обязанности.

В ведомстве подчеркнули, что расследование находится на особом контроле.

ИА «Орелград»

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