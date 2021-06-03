Орловский суд оценил четыре смерти в четыре года колонии

Стали известны детали приговора виновнику смертельной аварии под Орлом.

Решение по данному уголовному делу вынес Орловский районный суд. Водителя обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. По версии следствия, он стал виновником ДТП, в результате которого четыре человека погибли, а двое получили тяжелые травмы. Авария произошла на автотрассе М2 «Крым». Подсудимый находился за рулем технически исправной иномарки «Тойота Камри». Он разогнался до 80 км/ч. Впереди в попутном направлении двигалось «неустановленное двухколесное механическое транспортное средство».

Водитель не принял своевременных мер к снижению скорости, а вместо этого выехал на полосу встречного движения. В результате его автомобиль столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем «Киа Рио». В этой страшной аварии погиб водитель «Киа» и три его пассажира.

Еще два пассажира были тяжело травмированы. Допрошенный в судебном заседании подсудимый заявил, что он двигался по своей полосе движения с соблюдением разметки, включенным ближним светом фар и допустимой скоростью около 70 км/ч. У поселка перед капотом его автомобиля на небольшом расстоянии неожиданно для него «выскочил» мотоцикл, фары у которого были выключены.

Подсудимый заверил, что применил экстренное торможение, не пытаясь объехать мотоцикл. В результате его автомобиль кинуло сначала в правую сторону, а затем — в левую, на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Оценив показания выживших участников ДТП, суд признал подсудимого виновным. Мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии-поселении. Также его на полтора года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, суд постановил взыскать в пользу потерпевших и родственников погибших с виновника ДТП 5,7 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.

ИА «Орелград»