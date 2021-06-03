В Орле завели уголовное дело из-за еды для курсантов ФСО

В деле фигурирует компания, которая раньше принадлежала депутату горсовета Тимуру Нерушеву

В Орле Следственный комитет по материалам МВД и ФСБ возбудил уголовное дело на гендиректора компании «Союз Продторг». Его заподозрили в мошенничестве, связанном с поставками еды.

По версии следствия, в 2020 году «Союз Продторг» поставил в орловские академию ФСО и юридический институт МВД продукты, не соответствующие ГОСТам и техническому регламенту таможенного союза. В ходе расследования эксперты нашли ДНК свиней в говяжьей печени, которую ели курсанты ОрЮИ. Мясо говядины, которую компания поставляла в АФСО, признали небезопасным.

Следствие считает, что гендиректор «Союз Продторга» причинил академии и институту ущерб. Его размер пока не установлен.

Согласно открытым данным, компанию «Союз Продторг» возглавляет Александр Курасов. При этом до 1 октября 2020 года бенефициаром фирмы был депутат горсовета Орла Тимур Нерушев. Но в этот день он вышел из капитала «Союз Продторга», а единственным владельцем стал Курасов.

Нерушев сказал «Орелграду», что ему ничего не известно об уголовном деле. Он подтвердил, что продал бизнес осенью 2020 года. Нерушев также затруднился сказать, поставлял ли при нём «Союз Продторг» продукты в АФСО и ОрЮИ.

ИА «Орелград»