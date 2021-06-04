Экс-начальника орловской колонии будут судить за взятки

4.6.2021 | 10:32 Новости, Общество

По версии следствия, он еще и превысил должностные полномочия

Следствие передало в суд уголовное дело бывшего начальника колонии-поселения №3 (КП-3) Орловской области. Его обвиняют в превышении полномочий и получении взятки. Об этом сообщили областные прокуратура и Следственный комитет.

По версии обвинения, в марте 2020 года начальник КП-3 приказал подчиненному не регистрировать факт обнаружения мобильного телефона у заключенного. Взамен он рассчитывал получить от арестанта деньги, уверены в СК. Таким образом, начальник колонии действовал «вопреки интересам службы» и за пределами своих полномочий.

Расчет надзирателя оправдался — в июне 2020 года он возле здания администрации получил 150 000 рублей взятки за то, что не отобрал телефон у заключенного. Кроме того, за деньги начальник колонии осуществлял «общее покровительство» над осужденным, выяснило следствие.

«В ходе расследования проведен значительный объем следственных действий: осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей, судебные экспертизы. По результатам расследования прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении СК.

ИА «Орелград»

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