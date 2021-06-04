Орловские спасатели вызволили двух запертых женщин

4.6.2021 | 12:44 Новости, Происшествия

Им требовалась помощь медиков

За прошедшие сутки сотрудники ГУ МЧС по Орловской области дважды выезжали помочь женщинам, которым требовалась медицинская помощь. Они были заперты в своих домах.

В 11.11 сотрудники техногенной группы выезжали на улицу Достоевского в Орле. Женщина попросила открыть дверь квартиры, в которой находилась ее пожилая мать. Спасатели проникли в окно с помощью лестницы. Обнаруженную внутри пенсионерку сотрудники МЧС передали медикам.

В 15.14 аналогичный инцидент случился в Болхове на улице Тургенева. Спасатели забрались в запертый дом через окно и открыли дверь. Пожилая женщина лежала на полу, ее передали сотрудникам скорой помощи.

В обоих случаях действия сотрудников МЧС контролировали полицейские, подчеркнули в ведомстве.

ИА «Орелград»

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