Орловские спасатели вызволили двух запертых женщин

Им требовалась помощь медиков

За прошедшие сутки сотрудники ГУ МЧС по Орловской области дважды выезжали помочь женщинам, которым требовалась медицинская помощь. Они были заперты в своих домах.

В 11.11 сотрудники техногенной группы выезжали на улицу Достоевского в Орле. Женщина попросила открыть дверь квартиры, в которой находилась ее пожилая мать. Спасатели проникли в окно с помощью лестницы. Обнаруженную внутри пенсионерку сотрудники МЧС передали медикам.

В 15.14 аналогичный инцидент случился в Болхове на улице Тургенева. Спасатели забрались в запертый дом через окно и открыли дверь. Пожилая женщина лежала на полу, ее передали сотрудникам скорой помощи.

В обоих случаях действия сотрудников МЧС контролировали полицейские, подчеркнули в ведомстве.

ИА «Орелград»