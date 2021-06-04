В Орле сбили велосипедистку

Инцидент произошел на улице Гагарина

В Орле на улице Гагарина автомобиль «Киа Спектра» сбил 23-летнюю девушку, которая ехала на велосипеде. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 3 июня в 20.10. Установлено, что 71-летний водитель «Спектры» ехал по улице Гагарина от улицы Нормандии-Неман к улице Розы Люксембург. В районе дома №49 он поворачивал направо и в этот момент сбил девушку. Она ехала на велосипеде по тротуару в сторону Нормандии-Неман.

В результате ДТП орловчанка получила травмы. Потребовалась ли ей госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»