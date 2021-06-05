Под Орлом вместе с трубопроводом утащили плодородную почву

Работы по замене коммуникации обернулись рядом административных штрафов.

Как сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора, работы по замене трубопровода в Орловском районе привели к порче плодородного слоя почвы, а также к наказанию виновных. Нарушение было выявлено в апреле этого года. Сообщается, что сотрудники указанного ведомства проводили плановый рейд на территории Становского сельского поселения Орловского района.

Они обнаружили два участка, относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения, на которых имелись «следы снятия и перемешивания плодородного слоя почвы». Было проведено расследование. Инспекторы выяснили, что на данных участках некий гражданин, физлицо, проводил работы по замене осушающего трубопровода, причем делал это без проекта рекультивации нарушенных земель.

«В ходе осмотра были отобраны образцы почвы на агрохимические показатели, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — Согласно заключению эксперта ФГБУ «ЦНМВЛ» на земельных участках произошло ухудшение качественного состояния окружающей среды в связи с уничтожением плодородного слоя почвы».

Площадь нарушенных земельных участков составила 1723,6 квадратных метров. По мотивам проверки на нарушившего закон гражданина было составлено несколько административных протоколов и выписано несколько административных штрафов.

ИА «Орелград»