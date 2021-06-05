Скончался рабочий, пострадавший при ремонте моста под Орлом

Расследованием несчастного случая занимались госинспекторы труда.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, несчастный случай произошел еще 11 мая 2021 года в ООО «СФ «Стройсервис». Погиб человек, по факту смерти было инициировано расследование. Спустя три недели комиссия установила причины ЧП. Согласно обнародованным данным, произошло оно во время ремонта моста через реку Кола, который расположен на трасе М-2 «Крым». В тот день работы велись в плановом режиме. Утром мастер дал задание бригадиру.

На объекте трудилась бригада рабочих компании «СФ «СтройСервис». Перед ней была поставлена задача перевезти строительные материалы из-под моста на разгрузочную площадку, расположенную в 70 метрах от него. Выдав задание, мастер уехал на другой объект, а за главного остался бригадир. В Госинспекции труда отметили, что очевидцев ЧП найти не удалось, поэтому обстоятельства устанавливались по записи с камер видеонаблюдения.

«Ориентировочно в 10 часов 28 минут бетонщик вышел от стороны бытовых вагончиков и направился в сторону моста по проезжей части дороги, примыкающей к мосту, — говорится в сообщении ведомства. — При выходе на проезжую часть и при дальнейшем своем движении он не смотрел по сторонам и не оглядывался, поэтому не видел приближающийся к нему сзади автокран. В это время, водитель после очередной выгрузки стройматериалов на разгрузочной площадке осуществлял движение на кране-манипуляторе задним ходом по проезжей части дороги в сторону моста».

В результате автокран наехал на бетонщика, который был серьезно травмирован. Тем не менее, ему удалось выкатиться из-под машины на проезжую часть. Тут его заметили другие рабочие, которые сразу попытались оказать пострадавшему первую помощь, а также вызвали «скорую». На место происшествия прибыли медики из Мценской ЦРБ. Пострадавшего доставили в больницу. К сожалению, он получил тяжелую политравму, то есть у него было травмировано практически все тело. Несколько дней спустя рабочий скончался.

Выясняя причины ЧП, инспекторы установили, что рабочий был трезв. В результате основной причиной было признано нарушение правил дорожного движения, выразившееся в небезопасном движении транспортного средства задним ходом. Сопутствующей причиной стала неудовлетворительная организация производства, выразившаяся в недостаточном контроле за соблюдением работниками требований охраны труда на рабочем месте. Теперь, вероятно, за произошедшее будут отвечать мастер и водитель.

ИА «Орелград»