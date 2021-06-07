Орловским ветеранам выплатят по 750 рублей

Деньги предусмотрены на оплату жилья и коммунальных услуг

В Орловской области в 2021 году поддержат выплатами отдельные категории граждан, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На это выделили 1,2 млрд рублей.

Ветеранам Великой Отечественной войны назначили выплату порядка 750 рублей. Эти деньги им выделяют на оплату жилья и коммунальных услуг. Будут ли ветераны получать выплату ежемесячно или единоразово, не сообщается.

Кроме того, деньгами поддержат ветеранов труда, тружеников тыла и детей войны. Как сообщили в областной администрации, ветеранам труда полагается ежемесячная выплата в 544 рубля.

При этом, труженикам тыла компенсируют 50% от стоимости жилья или коммунальных услуг, а также будут ежемесячно начислять выплаты.

ИА «Орелград»