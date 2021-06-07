Под Орлом микроавтобус насмерть сбил пешехода

7.6.2021 | 9:34 Новости, Происшествия

29-летний мужчина скончался на месте происшествия

В Орловской области в ДТП погиб 29-летний пешеход, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Его насмерть сбил автомобиль «Фольксваген Транспортёр».

Инцидент произошёл 7 июня в 1.30 на трассе между Мценском и Новосилем. Микроавтобус ехал в сторону Мценска и сбил пешехода, который шёл по краю проезжей части в попутном направлении.

«В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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