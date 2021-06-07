Стала известна причина гибели рабочего в траншее под Орлом

Завершено расследование смертельного несчастного случая в ООО «Шанс».

Государственная инспекция труда в Орловской области обнародовала результаты собственного расследования несчастного случая, который произошел в поселке Глазуновка в середине мая этого года. ЧП случилось по время прокладки канализации. Работы проводила бригада работников ООО «Шанс». Предварительно экскаватором была вырыта траншея глубиной 1,8 метра. В нее спустился слесарь. Он присел на корточки, чтобы ему было удобнее монтировать полиэтиленовую трубу.

«В это время произошел обвал правой стенки траншеи, и слесаря полностью засыпало грунтом, — рассказали в Госинспекции труда. — Работники ООО «Шанс» взяли лопаты и стали откапывать пострадавшего. Убрав грунт и освободив его по пояс, они увидели, что он признаков жизни не подает. Вызвали бригаду скорой медицинской помощи, сообщили о случившемся в полицию и директору ООО «Шанс».

Увы, спасти жизнь потерпевшего медики попросту не успели. Им оставалось только констатировать смерть. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стали множественные переломы ребер и травматический шок. Что касается причины несчастного случая, то таковой по итогам расследования признана «неудовлетворительная организация производства работ».

ИА «Орелград»