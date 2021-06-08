Орловский росгвардеец украл у ведомства шины на 66 тысяч рублей

Его обвинили в присвоении и уволили из органов

В Орле Следственный комитет завел уголовное дело на бывшего сотрудника управления вневедомственной охраны Росгвардии. Экс-инспектора отдела хозобеспечения подозревают в присвоении казенного имущества.

Как рассказали в СК, в апреле 2021 года сотрудник при исполнении обязанностей присвоил 28 автомобильных шин, за которые отвечал. Имущество мужчина «безвозмездно обратил в свою пользу». Ущерб, нанесенный Росгвардии, оценивается в 65 840 рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ, добавили в СК. Из текста следует, что после инцидента инспектора уволили из вневедомственной охраны.

ИА «Орелград»