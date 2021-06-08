Орловский росгвардеец украл у ведомства шины на 66 тысяч рублей

8.6.2021 | 15:43 Новости, Общество

Его обвинили в присвоении и уволили из органов

В Орле Следственный комитет завел уголовное дело на бывшего сотрудника управления вневедомственной охраны Росгвардии. Экс-инспектора отдела хозобеспечения подозревают в присвоении казенного имущества.

Как рассказали в СК, в апреле 2021 года сотрудник при исполнении обязанностей присвоил 28 автомобильных шин, за которые отвечал. Имущество мужчина «безвозмездно обратил в свою пользу». Ущерб, нанесенный Росгвардии, оценивается в 65 840 рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ, добавили в СК. Из текста следует, что после инцидента инспектора уволили из вневедомственной охраны.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования