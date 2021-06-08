Под Орлом арестовали подозреваемого в хищении нацпроектных денег

Ближайшее время директор «УМЦ Энергоэффективность» проведет под стражей

Советский райсуд Орла арестовал директора компании «УМЦ Энергоэффективность» по делу о мошенничестве, связанном с реализацией нацпроекта «Демография». Об этом сообщила прокуратура Орловской области.

По версии следствия, функционер заключил с центром занятости населения Должанского района контракты на обучение граждан. Деньги на это выделил бюджет в рамках программы «Старшее поколение». Силовики считают, что директор предъявил к оплате фиктивное документы об обучении людей, которые на самом деле его не прошли. Сумму ущерба оценили в 529 000 рублей.

«Принимая во внимание установленные в ходе следствия обстоятельства, прокуратура поддержала ходатайство следствия. Постановлением суда в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования уголовного дела остаются на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»