Орловскую агрофирму наказали за «утаивание информации»

Компания отказалась предоставить для проверки затребованные сведения.

В Орловской области мировой суд привлек к административной ответственности виновного в правонарушении, которое было квалифицировано как «непредставление информации». Как уточнили в Территориальном управлении Россельхознадзора, на нарушении попалась агрофирма, работающая на территории Мценского района и специализирующаяся на возделывании зерновых культур.

В отношении нее специалистом отдела государственного семенного надзора и качества зерна была проведена внеплановая документарная проверка. Инспектор затребовал необходимые документы, поскольку только они могли подтвердить или опровергнуть выявленные ранее нарушения. Агрофирме был отведен конкретный срок, однако запрошенные данные она так и не предоставила.

В результате на ответственное должностное лицо был составлен протокол об административном правонарушении по ст.19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)». Суд согласился с мнением проверяющих, признал факт нарушения и вынес решение о привлечении виновного к административной ответственности. Кстати, в ТУ Россельхознадзора привели данные ведомственной статистики. Согласно ей, в текущем году в Орловской области мировыми судами вынесено уже шесть постановлений о привлечении к административной ответственности по статье 19.7 КоАП РФ.

ИА «Орелград»