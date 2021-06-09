В Орле прокуратура вынудила облздрав выплатить фельдшерам деньги

СК также начал доследственную проверку о нарушении прав медиков

В Орле департамент здравоохранения удовлетворил требования прокуратуры и наконец-то заключил с фельдшерами договор на выплату положенных по программе «Земский фельдшер» денег. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Уточним, речь идёт об истории, которая тянется с 2020 года. Фельдшеры «скорой», которые устроились на работу в сельскую местность, не получили от орловского депздрава положенные «подъёмные» — 500 000 рублей, в обмен на которые медработники должны отработать 5 лет на селе.

Выяснилось, что в департаменте решили изменить федеральный закон, вычеркнув фельдшеров «скорой» из тех, кому положены деньги. Медики судились с депздравом и выиграли. Но после этого департамент предложил фельдшерам выплатить деньги, не засчитывая тот год, который они уже провели на работе в селе.

Медработники обратились в прокуратуру. В ведомстве отреагировали – первый заместитель губернатора области Валентина Нордстрем получила представление об устранении нарушений.

Как сообщили в прокуратуре, 9 июня 2021-го фельдшеры наконец-то получили договоры на получение выплат с учётом их реального стажа работы на селе.

Кроме того, СК по Орловской области начал доследственную проверку по поводу несоблюдения прав медиков. В ведомстве сообщили, что дадут оценку действиям лиц, которые должны были контролировать распределение выплат.

ИА «Орелград»