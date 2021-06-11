В Орле волонтеры помогут инвалидам избрать депутатов

Избирательная комиссия гарантировала инвалидам избирательные права.

Избирательная комиссия Орловской области утвердила план мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. Речь, прежде всего, идет об их участии в выборах депутатов Госдумы и Орловского облсовета. Напомним, выборы должны пройти в единый день голосования 19 сентября 2021 года. План предусмотрено множество различных пунктов, главная цель которых заключается в том, чтобы инвалиды могли без проблем сделать свой выбор.

В этом им, в частности, помогут волонтеры. Планом предусмотрено определение порядка взаимодействия с волонтерами и добровольческими организациями для их участия в работе по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью. Кроме того, члены избиркомов различного уровня будут напрямую сотрудничать с общественными организациями инвалидов. Они совместно определят условия размещения наглядной агитации. Так, на избирательных участках планируется установить специальные информационные стенды.

На них будут размещены материалы для избирателей, являющихся инвалидами по зрению. Эти агитки будут выполнены как просто крупным шрифтом, так и применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Кроме того, для таких избирателей изготовят специальные трафареты. Это позволит им самостоятельно заполнять бюллетени. Кстати, при изготовлении трафаретов также планируется использование рельефно-точечного шрифта Брайля. Перечень избирательных участков, на информационных стендах которых будут размещены материалы для инвалидов по зрению, утвердят в августе.

Напомним, 19 сентября жителям Орловской области предстоит избрать 50 депутатов регионального парламента, депутатов двух городских округов – Ливен и Мценска, а также депутатов всех городских и сельских поселений (за исключением Орла). Затем правительству Орловской области и облсовету предстоит выбрать своих представителей для работы в Совете Федерации, то есть сенаторов.

ИА «Орелград»