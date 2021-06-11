В Орле завели уголовное дело о нарушении прав фельдшеров

11.6.2021 | 10:14 Важное, Медицина, Новости

Следователи опять пришли с обысками в департамент здравоохранения Орловской области

Следственный комитет в Орле возбудил уголовное дело по факту нарушения прав медработников, которым не выплатили деньги по программе «Земский фельдшер». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2020 году фельдшеры скорой помощи написали письма в облздрав с просьбой предоставить единовременные выплаты. Однако чиновники отказали им «при отсутствии на то законных оснований», рассказали в СК. Это нарушило права и интересы медиков.

Следственный комитет увидел в ситуации превышение должностных полномочий. Силовики провели обыски в департаменте здравоохранения, допросили свидетелей и потерпевших. Устанавливаются конкретные лица, причастные к преступлению, а также новые обманутые фельдшеры.

ИА «Орелград»

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