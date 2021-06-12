Клычков привился от коронавируса

12.6.2021 | 13:10 Новости, Политика

Губернатор Орловской области сделал прививку в «Гринне»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков привился от коронавируса, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией. Какой именно вакциной воспользовался политик, не уточняется.

Глава региона сделал прививку в торговом центре «Гринн» на Кромском шоссе, где открыт выездной пункт вакцинации. С момента открытия 20 апреля там сделали прививку около 500 человек, говорил и. о. главы облздрава Владимир Николаев 11 июня.

Напомним, в октябре 2020 года Андрей Клычков переболел коронавирусом. На тот момент он стал 13-м губернатором, подхватившим инфекцию.

ИА «Орелград»

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