Орловцев достала спам-реклама из Питера и Москвы

Десятки жалоб на рекламные звонки и рассылку поступили в УФАС.

За январь-апрель 2021 года в адрес Орловского УФАС России поступило уже 40 жалоб на незаконную смс-рассылку и несанкционированные телефонные звонки. Для сравнения, в 2019 году было рассмотрено 24 заявления на незаконную смс-рассылку, в 2020-м — 27 заявлений. При этом чаще всего они поступают не от жителей области, а от абонентов Москвы и Санкт-Петербурга. Впрочем, ФАС России наделяет территориальные органы полномочиями на рассмотрение подобных заявлений. Об этом рассказала Елена Гришунова, заместитель руководителя Орловского УФАС России, начальник отдела естественных монополий и рекламы. Полный текст опубликован на официальном сайте ведомства.

По словам Гришуновой, механизм такого вида распространения рекламы, как рассылка смс-сообщений о предоставляемых услугах, бонусах, скидках, акциях и т.д. на телефонные номера абонентов регулируется нормами ФЗ «О рекламе». Основным условием законности рассылки является наличие предварительного согласия абонента на ее получение. Оно может быть выражено в любой форме, достаточной для идентификации абонента.

При этом согласие, полученное путем заполнения каких-либо форм на сайтах, не позволяющих однозначно установить, кто именно его дал, является ненадлежащим. Однако практика показывает, что заказчики рекламных рассылок и их исполнители часто «забывают» о необходимости получения предварительного согласия и буквально засыпают смс-спамом абонентов мобильных сетей.

«Статистика показывает, что из года в год количество заявлений, поступивших от граждан, на несанкционированную смс-рассылку не уменьшается и по-прежнему занимает одно из лидирующих мест из общего количества заявлений на ненадлежащую рекламу», — отметила Елена Гришунова.

Тенденция характерна для всей страны. Так, в 2020 году ФАС России рассмотрела свыше 16 тысяч заявлений о нарушении рекламного законодательства. Было пресечено почти 5 тысяч нарушений, а нарушителям выписали штрафы на общую сумму 77,5 миллиона рублей. Наибольшее количество нарушений фиксировалось именно в рекламе, поступающей на телефоны абонентов без их согласия. По статистике, на долю спам-звонков и спам-смс пришелся 21 процента от общего числа нарушений. Для сравнения, в 2019 году доля таких нарушений составляла 12,86 процента.

ИА «Орелград»