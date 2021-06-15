Цены на проезд в Орле стали лидерами инфляции

Из-за роста цен на билеты стоимость услуг в регионе выросла на 1 процент.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в текущем году цены и тарифы на различные услуги в среднем выросли на 1 процент. Лидером инфляции в данном конкретном секторе экономики стал проезд в городском пассажирском транспорте. В среднем по региону он всего за один месяц вырос на 10,7 процента. Вероятно, сказалось повышение цен на проезд в общественном транспорте в Орле.

Как уже писал «Орелград», мэрии Орла пусть не с первой попытки, но все же удалось продавить в горсовете решение о повышении стоимости билетов, а инициаторами этого были сами перевозчики. Они традиционно пожаловались властям на нерентабельность своей работы, рост цен на запчасти и ГСМ. В результате тариф на проезд в общественном транспорте вырос на 3 рубля. При безналичной оплате стоимость поездки составляет 20 рублей, при оплате наличными — 23 рубля.

В рейтинге наиболее подорожавших за месяц услуг вслед за проездом в общественном транспорте идут: годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), подорожавшая на 6,5 процента, а также проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, подросший в цене на 6,4 процента.

Ранее Орелстат также сообщил, что в целом в январе-апреле 2021 года, по предварительным данным, населению Орловской области было оказано платных услуг на 12,138 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 8,5 процента больше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»