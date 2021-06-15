Главу орловского дома престарелых задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Неделю назад учреждение посетил прокурор Орловской области Владислав Малкин

Силовики задержали и.о. главы Богдановского дома-интерната для престарелых и инвалидов (Урицкий район Орловской области) по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила прокуратура региона, не уточнив имени подозреваемого. На сайте учреждения указано, что его возглавляет Игорь Николаевский.

Неделю назад, 8 июня, Богдановский дом-интернат посетил прокурор Орловской области Владислав Малкин. Он провел личный прием постояльцев интерната и проверил, как в учреждении соблюдаются законы. Выяснилось, что в доме престарелых не соблюдаются противопожарные требования, «имеют место факты нарушений при оказании медицинской помощи». Кроме того, в интернате обнаружились ранее судимые граждане.

«Кроме того, установлено, что в учреждении в акты о предоставленных гражданам услугах вносились ложные сведения о якобы предоставленных им услугах, вследствие чего с престарелых граждан и инвалидов необоснованно взималась плата за фактически непредоставленные им услуги. На момент проведения проверки решения о возвращении постояльцам излишних сумм приняты не были», — рассказали в прокуратуре.

По итогам проверки материалы передали следственным органам, и вскоре силовики открыли дело против Николаевского. Сейчас он задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. Контроль за расследованием прокуратура оставила за собой.

ИА «Орелград»