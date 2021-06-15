Под Орлом спасли тонущего 21-летнего парня

15.6.2021 | 9:52 Новости, Происшествия

Его затянуло под шлюз в поселке Отрадинском

В Орловской области сотрудники ГУ МЧС спасли 21-летнего парня, который едва не утонул в реке Ока. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

Инцидент произошел 14 июня в 14.06 в поселке Отрадинский Мценского района. Спасателям позвонили очевидцы — и сообщили о том, что молодого человека затянуло под шлюз. Прибывшие на место спасатели вытащили парня с помощью спасательного круга.

На берегу орловца передали медикам, но от госпитализации он отказался.

«Не секрет, что жаркая погода манит многих жителей региона к водным объектам, но многие забывают об элементарных правилах безопасности и как результат попадают в экстремальные ситуации», — сказали в МЧС, в очередной раз попросив купаться только в разрешенных местах и в трезвом состоянии.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования