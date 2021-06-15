Под Орлом спасли тонущего 21-летнего парня

Его затянуло под шлюз в поселке Отрадинском

В Орловской области сотрудники ГУ МЧС спасли 21-летнего парня, который едва не утонул в реке Ока. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

Инцидент произошел 14 июня в 14.06 в поселке Отрадинский Мценского района. Спасателям позвонили очевидцы — и сообщили о том, что молодого человека затянуло под шлюз. Прибывшие на место спасатели вытащили парня с помощью спасательного круга.

На берегу орловца передали медикам, но от госпитализации он отказался.

«Не секрет, что жаркая погода манит многих жителей региона к водным объектам, но многие забывают об элементарных правилах безопасности и как результат попадают в экстремальные ситуации», — сказали в МЧС, в очередной раз попросив купаться только в разрешенных местах и в трезвом состоянии.

ИА «Орелград»