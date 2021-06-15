В Орле на территории элеватора погиб рабочий

15.6.2021 | 12:34 Новости, Происшествия

Следствие возбудило уголовное дело

В Орле на территории элеватора компании «Возрождение» погиб рабочий, сообщили в Следственном комитете. Силовики возбудили по факту случившегося уголовное дело.

Инцидент произошел 14 июня. Рабочий был трудоустроен в компанию «РСМК ТР Групп», по договору он должен был чистить стены бункера для хранения зерна. Обстоятельства его смерти не раскрываются.

«У следствия имеются основания полагать, что должностными лицами ООО «РСМК ТР Групп» были нарушены требования охраны труда, что повлекло по неосторожности смерть рабочего, — говорится в сообщении СК. — Расследование уголовного дела продолжается».

ИА «Орелград»

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