В Орле на улице Ленина может появиться фонтан

Это один из вариантов, которые рассматривают чиновники

После обновления на улице Ленина в Орле может появиться фонтан, рассказал ГТРК глава управления архитектуры города Владимир Плотников. Сейчас чиновники рассматривают несколько вариантов ремонта главной пешеходной улицы города.

«Мы сформулировали для себя задачу, что это будет улица праздника и бренд нашего города. Что касается фонтана, то такие предложения звучали. Это очень интересное предложение, которое мы тоже рассматриваем», — сказал Плотников.

Главный архитектор Орла отметил, что плитка из травертина, которой выложили клумбы во время ремонта 2016 года «не выдержала наших погодных условиях». Предполагается заменить ее на гранит – долговечный и не требующий ремонта материал. Из плюсов благоустройства пятилетней давности Плотников выделил открывшиеся возможности для летних кафе, а также «ступени, которые позволяют проще ходить по улице».

«У нас в планах вернуть исторический облик. Когда-то здесь была брусчатка, она имела функциональное назначение, поскольку здесь было транспортное движение. На сегодня есть интересные предложения в нашем проекте, где эта брусчатка возвращается. С одной стороны, это возвращает историзм, с другой стороны, это очень качественное, долговечное покрытие», — сказал чиновник.

Он добавил, что на данный момент проекта ремонта улицы Ленина еще не существует. Благоустройство коснется всей территории от площади Ленина до Александровского моста. Среди задач – ремонт ливневой канализации и водостоков, а также цоколей, кровли и фасадов зданий.

Ремонт улицы Ленина может начаться уже в 2022 году, заключил Плотников.

Напомним, последний раз улицу Ленина ремонтировали в 2016 году, к 450-летию Орла. Это обошлось городскому бюджету в 53 млн рублей.

Реконструкцию курировал Ваагн Вермишян, теперь уже бывший главный архитектор области. Он обещал, что после нового ремонта улица Ленина станет самой красивой в мире. Впрочем, на деле ремонт вызвал возмущение горожан. В частности, их обескуражили облицованные плиткой клумбы, которые быстро окрестили «гробиками Вермишяна». Орловские активисты требовали вернуть улице первозданный облик, который нарушили в ходе ремонта.

Уже в начале 2017 года улицу пришлось переделывать – облицовка на «гробиках» посыпалась. В апреле 2017 года Вермишян ушел в отставку, а сейчас он арестован в Армении из-за финансовых преступлений.

В последующие годы новая ливнёвка на улице Ленина регулярно не справлялась, и «самую красивую улицу в мире» затапливало. Ко всему прочему, в некоторых местах проваливались тротуарная плитка и канализационные люки.

ИА «Орелград»