В Орле в ДТП пострадал 13-летний ребенок

Он был пассажиром автомобиля «Рено», который врезался в «Ауди»

В Орле в ДТП на улице 5 Августа пострадал 13-летний мальчик, сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 13 июня в 00.20. Установлено, что автомобиль «Рено Сандеро» ехал по ул. 5 Августа со стороны 1-й Курской. Напротив дома №70 кроссовер врезался в припаркованный с краю дороги «Ауди А4». После этого немецкая иномарка покатилась и врезалась в металлический столбик.

Пострадавший парень был пассажиром «Сандеро». Он получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась, рассказали в ГИБДД.

ИА «Орелград»