Карантин из-за моли ввели в Орловской области

Распространение вредителя грозит 100-процентной гибелью урожая.

В Орловской области установлена карантинная фитосанитарная зона по южноамериканской томатной моли. Об этом официально сообщило Территориальное управление Россельхознадзора. Как уточнили в пресс-службе данного ведомства, карантинный фитосанитарный режим введен а общей площади 13,33 га, на территории тепличного комплекса в Болховском районе. Площадь зараженного очага составляет 1,6 га, буферной зоны — 11,73 га.

Специалисты уточняют, что особый режим введен по карантинному объекту – южноамериканской томатной моли Tuta absoluta (Meyrick). Управлением Россельхознадзора уже утверждена программа «истребывающих и ограничительных мер по локализации очага и ликвидации популяции южноамериканской томатной моли в карантинной фитосанитарной зоне».

Она предусматривает тщательную очистку мест производства от зараженных растений и плодов с их последующим уничтожением, проведение обработки поврежденных растений инсектицидами, установку средств защиты на окна и вентиляционные отверстия (для исключения дальнейшего распространения южноамериканской томатной моли), а также соблюдение севооборота и уничтожение дикорастущих растений-хозяев в буферной зоне.

«Южноамериканская томатная моль — опасный вредитель овощных культур закрытого и открытого грунта, — говорят эксперты. — Основным кормовым растением является томат. Также может повреждать баклажан, картофель, фасоль и перец. Величина урожая и его качество могут быть снижены не только в результате прямого повреждения листьев и плодов, но и за счет создания благоприятных условий для поражения растений различными возбудителями болезней (серой гнили, альтернариоза и других). Вредоносность томатной моли можно сравнить разве что с саранчой, потому что гибель урожая может достигать 100 процентов».

ИА «Орелград»